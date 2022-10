E’ accaduto questo pomeriggio a Nole l’incidente che ha causato due feriti, P.D. di San Carlo 32 anni e C.F. di Nole 46 anni. Il sinistro è avvenuto tra via Torino e via Primo Maggio. Sul posto la Polizia Locale di Nole, che si è occupata dei rilievi, e i carabinieri di Venaria assieme alla Stradale e ai Vigili del Fuoco di Nole.

Una delle due auto ha danneggiato una colonnina del sistributore Q8 presente all’incrocio. Durante le operazioni di deviazione del traffico, un conducente ha dato in escandescenze ed è stato denunciato dalla polizia locale di Nole per aver rifiutato di fornire le proprie generalità e per aver minacciato un agente.

