NOLE. Dopo la crisi di Eurotrend, una nuova cooperativa ha cominciato a gestire i servizi lasciati scoperti, nello specifico il servizio di assistenza scolastica specialistica per gli alunni diversamente abili e il servizio di pre e post scuola.

In consiglio comunale, un’interrogazione del gruppo consiliare Costruire Futuro aveva per oggetto proprio la crisi di Eurotrend. La cooperativa aveva inviato una lettera ai dipendenti con cui dichiarava di non essere in grado di pagare loro l’ultima mensilità.

I consiglieri di Costruire Futuro hanno così voluto vederci chiaro, portando in consiglio il problema per essere aggiornati sullo stato in cui versano i servizi ausiliari di cui si occupava Eurotrend dopo la crisi della cooperativa.

“Il servizio di assistenza scolastica specialistica per gli alunni diversamente abili e il servizio di pre e post scuola per il periodo 1/01/2021 – 30/06/2023, in base alla gara d’appalto, erano stati aggiudicato a Eurotrend Assistenza – ha replicato il vicesindaco nonché assessore all’istruzione Tiziana Zambello -. Con una nota del 19 maggio 2022, però, la Eurotrend comunicava testualmente senza alcun previo avviso che ‘per fatti sopravvenuti non è più in grado di continuare l’esecuzione dei contratti in essere’, e cessava così improvvisamente il servizio, contravvenendo agli obbligi contrattuali”.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha così formulato senza indugio la richiesta di risoluzione del contratto per il gravissimo inadempimento. Richiesta che si è tradotta subito in fatto. “Nel frattempo – ha spiegato Zambello – l’Amministrazione si è immediatamente attivata nel richiedere la disponibilità a subentrare a Eurotrend alla seconda classificata [della gara d’appalto], che però ha rifiutato, e così veniva formulata la stessa richiesta alla Start onlus, terza classificata, che il 27 maggio ha comunicato la propria disponibilità a subentrare a Eurotrend”.

Ma i servizi non potevano restare scoperti nell’attesa della conclusione di tutti i controlli previsti dalla legge, e così, “mentre venivano espletati i controlli di legge, si è deciso di avviare l’esecuzione immediata del contratto in via d’urgenza”.

Il servizio è proseguito senza discontinuità grazie anche e soprattutto al personale Eurotrend, che prendendosi delle grosse responsabilità, e avendo davanti agli occhi un futuro lavorativo incerto, si è comunque fattop carico di proseguire l’attività educativa.

“Al momento i controlli sono terminati, e i dipendenti Eurotrend sono stati riassorbiti, come da contratto dalla nuova società cooperativa”. Zambello ha poi indicato come punto centrale di tutta l’operazione il fatto che, oltre a non esserci stato alcun disservizio, i bambini che beneficiavano dell’assistenza e del pre/post scuola hanno potuto contare sempre sulle stesse figure di riferimento.

Commenti