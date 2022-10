NOLE. La minoranza lo chiede da tempo: le tariffe del servizio mensa vanno riviste.

Questo perché, secondo i consiglieri di “Costruire Futuro”, si possano favorire più nuclei familiari e andare incontro alle loro necessità economiche.

Ebbene, a questa sollecitazione della minoranza, la Giunta ha risposto solo parzialmente.

L’esecutivo nolese, guidato da Luca Bertino, aveva avanzato una proposta operativa sulle nuove tariffe in estate, soprattutto in vista della scadenza dell’appalto mensa e della formulazione del nuovo capitolato, redatto in primavera.

Quella proposta era stata avanzata quando maggioranza e minoranza si erano seduti allo stesso [...]