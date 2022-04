NOLE. Durante il consiglio comunale di martedì 19 aprile il gruppo consiliare di minoranza “Costruire Futuro” ha presentato un’interpellanza che aveva per argomento la Banda Ultralarga. I consiglieri chiedevano a Claudia Audi, l’assessore competente in materia, di fornire delle delucidazioni sullo stato dei lavori di cablaggio a Nole.

“Il sindaco di Corio Susanna Costa Frola, qualche settimana fa – ha spiegato Davide Arminio – parlava al Tgr della Banda Ultralarga dicendo che i progetti dello Stato la davano per completata nel 2023. Al contempo diceva di non essere riuscita ancora a mettersi in contatto con [...]



