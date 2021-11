NOLE Si è conclusa giovedì sera con la presenza virtuale di Piero Fassino, e non reale come previsto in scaletta, a causa di sopravvenuti impegni, e quella reale del giornalista Michele Ruggiero la settimana di eventi alla Casa delle associazioni dedicata al centenario del Partito Comunista Italiano dal Circolo Pd di Nole, Villanova e Grosso.

L’ex sindaco di Torino si è confrontato con lo storico e giornalista Ruggiero in una conversazione sul libro “Dalla rivoluzione alla democrazia”.