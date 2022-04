NOLE. Dieci giorni fa sono iniziati i lavori per la realizzazione del parcheggio che accompagnerà l’apertura, a settembre, della nuova scuola dell’infanzia in frazione Vauda. Per ora è stato portato a termine lo sbancamento, e tra un mese e mezzo il parcheggio dovrebbe essere completamente terminato.

Il costo complessivo dell’opera è di 167mila euro, di cui 50% provenienti dalle casse del Comune e 50% da un finanziamento regionale. L’inizio dei lavori di costruzione del parcheggio è una risposta concreta dell’Amministrazione alle critiche della minoranza di Costruire Futuro, che aveva portato all’attenzione dei cittadini tramite la stampa [...]