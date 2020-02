NOLE. Carnevale dei ragazzi, tutte le FOTO

Il Comune di Nole, con la partecipazione dei ragazzi delle scuole, ha organizzato il Carnevale dei Bambini. Domenica 16 febbraio in molti sono scesi per le vie del paese per festeggiare tutti insieme e partecipare alla colorata sfilata. I festeggiamenti hanno preso il via [...]



