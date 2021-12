I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti ieri sera intorno alle 2 a Nole Canavese per l’incendio di un tetto. Sul posto la squadra 22 della centrale e quella dei volontari di Nole. Impiegata anche l’autoscala per raggiungere in sicurezza la falda del tetto dell’abitazione. Operazioni terminate dopo circa due ore, con quindici metriquadrati di superficie della copertura danneggiati.

