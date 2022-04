NOLE. Sull’apertura della torre campanaria avvenuta domenica 10 aprile nel contesto dell’evento “Percorsi Arte Storia e Fede” è intervenuta la minoranza consiliare nolese di “Costruire futuro”. “Il grande interesse suscitato dall’apertura della torre civica la scorsa domenica, e il numero di persone che si è messo in fila per godere del panorama dalla cella campanaria – scrivono i consiglieri di opposizione – confermano che l’intuizione che si era avuta durante l’inizio del processo di ricostruzione, immaginando il campanile come una struttura fruibile e aperta alla cittadinanza, si è rivelata giusta e vincente.

La vocazione civica [...]