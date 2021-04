NOLE. “Bertino ha speso 6.500 euro per un opuscolo di propaganda elettorale”

Nelle scorse settimane la giunta comunale di Nole ha approvato un documento – il “Nole Report 2014-2019” – che nell’intento dell’Amministrazione Bertino dovrà servire per elaborare proposte operative e progettuali per lo sviluppo del centro storico in vista dell’adozione del nuovo Piano Regolatore.