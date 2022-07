NOLE. Benito Mussolini non è più cittadino onorario di Nole. Tutto nasce da un’idea, ispirata a quanto successo poco prima a Rivarossa, che aveva revocato la cittadinanza al dittatore. Poi le ricerche in archivio storico per capire se quell’onorificenza fosse stata concessa anche a Nole.

Infine la scoperta: con la delibera di consiglio 48 dell’8 giugno 1924 il Comune di Nole conferiva la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Arrivati a questo punto, i consiglieri del gruppo “Costruire Futuro” hanno deciso di presentare una mozione in sala consiliare, con l’obiettivo di replicare quanto fatto a Rivarossa.

Così, [...]