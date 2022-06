NOLE. Bisognerà attendere l’udienza di merito di ottobre, quando, di fronte al Consiglio di Stato, si capirà finalmente se i fondi destinati a piazza Vittorio Emanuele e alla torre civica arriveranno. Si trattava di 1,9 milioni di euro al centro di una controversia che dura da anni.

La Regione aveva infatti vinto al Tar lo scorso gennaio per farsi assegnare i fondi destinati a Rivalta e a Nole (tra cui i quasi due milioni per il Comune canavesano), dopo la sospensiva chiesta dal Ministero: “Noi abbiamo vinto in tutti i gradi di giudizio – dichiara [...]