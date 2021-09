Ascolta l'Audio Dell'Articolo

NOASCA. E’ pronta a Noasca la lista della maggioranza uscente. Insieme al sindaco Domenico Aimonino (che si prepara per il terzo mandato) si ripresentano tutti i consiglieri di maggioranza tranne una ma anche due dei tre rappresentanti dell’opposizione: il capogruppo Alberto Riva e Sabrina Blanchetti. Sotto il simbolo di “NOASCA SIAMO NOI” sono pertanto confluiti anche gli eletti di “NOASCA PER TUTTI, TUTTI PER NOASCA”.

Questo significa ovviamente che l’attuale gruppo di minoranza si è sciolto [...]