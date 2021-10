Ascolta l'Audio Dell'Articolo

NOASCA. Elezioni: Aimonino è già sindaco. Nel piccolo comune dell’Alto Canavese si è già raggiunto il quorum, mentre sono ancora in corso le operazioni di voto. L’unico seggio chiuderà alle 15 di oggi, lunedì 4 ottobre. Soddisfatto, ovviamente, il candidato sindaco Domenico Aimonino, che guida la lista “Noasca Siamo Noi” e che si è ripresentato per un nuovo mandato. “Sono contento ed ero fiducioso – commenta, a caldo, il neo riconfermato sindaco -. Ora non ci resta che continuare nel lavoro che abbiamo svolto fino ad oggi”.

A Noasca gli aventi diritto al voto sono 105. Una sola la lista che si è presentata alle urne, quella appunto di Aimonino.

