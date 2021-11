VERCELLI. “Quanto è successo il 30 ottobre a Novara al corteo dei no green pass, dove alcuni manifestanti sono apparsi vestiti come prigionieri dei lager nazisti, ha lasciato tutti sbigottiti. Non possiamo accettare paragoni fra la protezione contro il virus e lo sterminio di persone innocenti”. A dirlo, in una nota, il Meic (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale) [...]





login (cliccando qui) , altrimenti Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il, altrimenti registrati (cliccando qui)