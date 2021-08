Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Venaria e Druento hanno preso a cuore la vicenda della guerra in Afghanistan e della migrazione di intere famiglie che stanno scappando dal dramma, dal sangue, dagli attentati, dai talebani.

A Druento, per ora, il modo è molto soft. Con un messaggio di vicinanza e solidarietà al popolo afghano espresso dal sindaco di Druento, Carlo Vietti, e dalla sua giunta.

“Il buio è tornato in Afghanistan. La realtà della politica ha dimenticato gli esseri umani, uomini, donne e bambini che hanno creduto di poter vivere un’esistenza fatta di rispetto, di tolleranza, di fiducia e di sogni. L’amministrazione comunale, a nome di tutta la comunità Druentina, è a fianco delle donne afgane e di tutto il popolo per chiedere al mondo occidentale di non lasciare questa popolazione nelle mani di un regime oscurantista e irrispettoso dei diritti umani”.

A Venaria, invece, il sindaco Fabio Giulivi, assieme ai colleghi Ivana Gaveglio (Carmagnola), Stefano Sertoli (Ivrea), Cinzia Maria Bosso (Orbassano) e Andrea Tragaioli (Rivoli) hanno deciso di fare fronte comune nell’emergenza Afghanistan.

“Un singolo comune non può pensare di risolvere una crisi internazionale così grave che coinvolge una nazione di 40 milioni di persone. Ma la nostra disponibilità è totale nel collaborare col Governo che si sta adoperando per salvare vite attraverso i corridoi umanitari, con le Prefetture sul territorio e con una cabina di regia fondamentale della Regione Piemonte e dell’Anci. Auspichiano inoltre un incontro con il Prefetto così da poter avere il quadro della situazione aggiornato.

Ogni singolo comune si sta inoltre muovendo attraverso le parrocchie, i Consorzi Socio assistenziali ed il terzo settore per coordinare la campagna di solidarietà.

In questo momento non abbiamo bisogno di azioni demagogiche ma di un piano coordinato di aiuti che sappia portare reale sollievo ad una popolazione martoriata dal ritorno al potere dei Talebani. Le Amministrazioni comunali non si tireranno indietro”.

