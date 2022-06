“No al deposito nucleare nazionale”: in marcia da Cascina Sesia. Una passeggiata per tenere alta l’attenzione sul tema del nucleare. O, meglio, sul no al deposito che il basso canavese intero e il chivassese hanno ripetuto in più occasioni a tutti i livelli istituzionali.

Sabato 25 giugno, dalle 10, da Cascina Sesia a Chivasso, in frazione Mandria, partirà una camminata attraverso le strade di campagna nei territori di Rondissone e Mazzè.

Lì, in un’area di 150 ettari tra campi coltivati e cascine centenarie, potrebbe sorgere il nuovo deposito di scorie nucleari nazionale, stando ai progetti [...]