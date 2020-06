Nino Tortorici presenta il suo nuovo disco “Hey Signorina”

Nino Tortorici, all’anagrafe Antonino, classe 1972, è nato ad Agrigento e ha sempre sognato di lavorare nel mondo dello spettacolo e di affermarsi di fronte al grande pubblico. E ci è riuscito. Comico, showman e musicista. Uno che sa travolgerti con la sua simpatia, che sa come far divertire le persone. Ora sta per coronare la sua carriera con l’uscita del nuovo disco “Hey Signorina”.

Ma partiamo dall’inizio… Nino nasce come animatore e capo villaggio in svariate location di vacanza dove canta, fa imitazioni, gioca e intrattiene gli ospiti. Comincia a lavorare presso una radio locale, arriva poi a “RTL 102.5” e a “Radio 2”. Ma col tempo approda anche in tv, nello specifico nel noto programma di Paolo Bonolis “Ciao Darwin” dove ha svolto diversi ruoli. Continua a presenziare nei programmi di Bonolis e stavolta lo troviamo ad “Avanti un altro” dove ha interpretato il ruolo del “Cognato dell’Alieno”. Ama profondamente la musica e non è nuovo alle pubblicazioni musicali.

Il 30 giugno uscirà “Hey Signorina”, il suo nuovo disco che sarà acquistabile in tutti gli store digitali. Il disco è stato scritto da Nino Tortorici, Vinti Antonio e Carmelo Taormina; edito da “Edizioni Lungoviaggio” di Ranalli Enrico e prodotto dall’etichetta discografica “Lunarock Records” di Nicolò Pentimone e Ranalli Enrico. Non resta che acquistarlo e ascoltarlo! Buona musica a tutti!

