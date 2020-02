NICHELINO. Spari contro auto in sosta a Nichelino, indagano carabinieri

Tre colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi a Nichelino, comune alle porte di Torino, contro un’auto in sosta nel parcheggio del supermercato all’ingrosso Docks Cash&Carry di via XXV Aprile. Al momento degli spari, a bordo della macchina in uso al direttore del market, non c’era nessuno. Sull’accaduto indagano i carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del supermercato. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti anche che si sia trattato di un’intimidazione.

