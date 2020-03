NICHELINO. La tangente corre sul Coronavirus, due arresti

NICHELINO. Tangenti sull’onda del Coronavirus. Nell’Italia in quarantena accade anche questo. Lo ha scoperto a Torino la guardia di finanza, che ha arrestato due persone per corruzione. Le manette sono scattate per un dipendente del Comune di Nichelino, cittadina alle porte del capoluogo piemontese, e per un dipendente di un’impresa di pulizie con sede nella provincia. Le Fiamme Gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria, nel corso di un’indagine chiamata operazione Linda, li hanno presi praticamente sul fatto.

La coppia stava intavolando delle vere e proprie trattative intorno alle procedure di aggiudicazione di contratti sfruttando, fra l’altro, un’opportunità lavorativa creata dall’emergenza sanitaria: la sanificazione e la disinfezione degli immobili di proprietà comunale. I finanzieri hanno messo sotto sequestro banconote per ottomila euro suddivise in mazzette da cinquemila e tremila euro. Il dipendente del Comune era già sotto la lente degli investigatori nella sua veste di presidente della commissione della “gara regionale centralizzata per l’affidamento dei servizi di pulizia di immobili e servizi a ridotto impatto ambientale per la Regione Piemonte”. Una figura chiave, insomma, per la concessione degli appalti.

Si sospettavano irregolarità mirate ad agevolare un’azienda pugliese dove, peraltro, aveva già lavorato (con contratto a tempo determinato) il figlio. La stessa azienda aveva ottenuto l’affidamento temporaneo dei lavori di pulizia al Comune di Nichelino: una soluzione provvisoria in attesa dello sblocco dell’appalto regionale che tra i vari lotti prevedeva, per l’appunto, un incarico nella cittadina piemontese. Qui entrano in scena gli amici e con gli amici degli amici. Il titolare della ditta pugliese conosce il titolare della ditta torinese, che ha mandato a Nichelino un intermediario per consegnare il denaro al dipendente comunale. L’ipotesi degli inquirenti, insomma, è che si sia trattato di una tangente per conto terzi. Ma se il giro si è allargato è stato proprio per via del Coronavirus: l’imprenditore del Sud aveva dovuto cancellare il viaggio aereo verso il Piemonte a causa dello stop agli spostamenti, ed è per questo che il collega – sempre secondo le indagini – si è prestato ad anticipare la somma. Sotto choc l’amministrazione comunale nichelinese, che risulta del tutto estranea ai fatti. Il sindaco Giampiero Tolardo e l’assessore Michele Pansini esprimono “stupore e amarezza” e annunciano che in caso di processo la Città sarà presente come parte civile. Il blitz è scattato nel corso dei controlli a tappeto svolti dalla Guardia di finanza per verificare il rispetto dei decreti governativi in materia di emergenza sanitaria. Nelle scorse settimane da Torino erano scattate decine di denunce in tutta Italia per gente che vendeva su internet a prezzi esorbitanti articoli sanitari (o presunti tali) anti-coronavirus: un kit di cinque mascherine era arrivato a costare cinquemila euro. Alle tangenti, però, finora non si era mai pensato.

