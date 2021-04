Next Generation. Piatto ricco, Piastra e Pittalis ci si ficcano….

Next Generation Piemonte. Detta così potrebbe non significare nulla. In verità è l’elenco dei 1.200 progetti, dal valore complessivo di 27 miliardi di euro, presentati dalla Regione Piemonte al Governo che si vorrebbe venissero finanziati con i circa 200 miliardi di euro “promessi” dall’Europa.





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti