Fare San Martino

C’era una volta San Martino… Non il popolare santo, soldato romano, quindi vescovo di Tours ed evangelizzatore della Francia centrale, ma il giorno in cui finiva e ricominciava la stagione agraria. Ogni anno, 1’11 novembre, si ripeteva un rito antico: caricate le povere masserizie su un carro, le famiglie contadine cambiavano padrone e residenza. San Martino, dunque, era sinonimo di traslochi e di mutamenti. Ai malinconici colori dell’autunno sembrava quasi contrapporsi l’operosità della gente di campagna per la quale iniziava, fra speranze, incertezze e talvolta infiniti rimpianti, un nuovo capitolo della vita.

Custodito sotto la coltre di polvere dei secoli, un importante documento aggiunge un tassello alle conoscenze storiche sulle campagne e i contratti agrari in Settimo Torinese. Si tratta dell’accordo in virtù del quale l’avvocato Scipione Valimberto, tutore dei giovani eredi di Bernardino Lignana, affidò due cascine coi relativi terreni ad Antonio Garretto di Pralormo ed Enrico Solero di Druento, zio e nipote. Era il 9 novembre 1611, l’antivigilia della festa di San Martino.

Nel contratto si richiamano puntigliosamente i patti che i due coloni dovevano osservare con la massima diligenza. Essi avrebbero coltivato la terra secondo gli usi locali, potando le viti e zappandole due volte l’anno, provvedendo a «curar tutte le balere», astenendosi dal tagliare alberi «di qual si voglia sorte», ecc. I proprietari erano obbligati a fornire le sementi: tuttavia «detti massari – fu stabilito – saranno tenuti restituirle […] belle et della medesima qualità» non appena terminata l’affittanza. Ai Lignana sarebbe toccata la metà del raccolto di grano, segale e avena, nonché di uva, noci e mele, ma solo la terza parte della canapa.

La scrittura prosegue elencando tutti gli animali forniti dai proprietari: una mucca «gialla» gravida, «due manzette piccole» e così via. Fu altresì concordato che Garretto e Solero, «venendo a morte alcune d’esse bestie», dovessero «consegnar la pelle». Il contratto era valido per quattro anni, «cominciandi al Santo Martino et in simil giorno finiendi».

Il 9 novembre i coloni avrebbero versato la somma di settantacinque scudi, accompagnandola con un donativo di otto capponi.

Un documento di due secoli più tardi illustra le principali caratteristiche delle attività agricole in Settimo. «La coltura del terreno – viene precisato – si opera con tutte le migliori diligenze e regole dell’agricoltura. […] Il territorio intiero viene irrigato per la maggior parte dall’acqua della Balera Nuova […] e per una parte dai scoli delli territori di Leynì e Volpiano». In un altro documento dello stesso periodo si puntualizza che i campi erano «letamati ogni tre anni», mentre i prati, «per essere di […] natura freddi, dà d’uopo letamarli ogni anno». Sappiamo inoltre che i contadini praticavano la rotazione triennale delle colture: il primo anno seminavano la meliga, il secondo il grano, il terzo la segale o ancora il grano.

Sino all’ultimo scorcio del diciannovesimo secolo, la stragrande maggioranza della popolazione di Settimo Torinese era stabilmente occupata nelle attività agricole. L’organizzazione rurale del territorio aveva i suoi cardini nelle numerose cascine disseminate fra campi e prati. Molte risalivano alla seconda metà del Seicento, quando la ritrovata stabilità politica dello Stato sabaudo, i disegni di centralizzazione del potere e la conseguente ripresa dell’economia avevano concorso alla rinascita dell’agricoltura piemontese. La vita in campagna comportava non pochi sacrifici.

Tenaci e laboriosi, in piedi alle prime luci dell’alba e a letto dopo il tramonto, i contadini conoscevano «l’arte di bastare a se stessi e di bastare alla loro terra», secondo una felice espressione di Carlo Trabucco, giornalista e scrittore canavesano (1898-1979). E la terra bastava a loro.