Vince un sogno: allenarsi con i suoi eroi

Emanuele Vitale, atleta del “Club Scherma Chivasso”, nel 2020 ha vinto il concorso “Il mio primo GPG” indetto dalla “Federazione Italiana Scherma” durante il periodo dell’emergenza sanitaria, quando l’attività sportiva era sospesa.

Fra 108 elaborati, giornalisti e membri della “Federazione”, hanno scelto quello di Emanuele, permettendogli così di vincere, oltre ad un premio in denaro per l’acquisto di materiale schermistico, due fantastiche giornate di allenamento da trascorrere a Roma, nel Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, con la nazionale maschile e femminile di Fioretto, durante il Collegiale, poco prima dell’inizio della stagione di Coppa del Mondo.

Il sogno si è finalmente avverato gli scorsi 1 e 2 novembre.

Emanuele Vitale

Oltre che con atlete e atleti vincitori dei Titoli Italiani Under14 GPG 2022, anche loro presenti in queste giornate indimenticabili, il giovane atleta chivassese ha incrociato le lame con grandi Campioni e Campionesse del calibro di Daniele Garozzo (Oro Olimpico a Rio 2016 ed Argento Olimpico a Tokyo 2020), Tommaso Marini (Oro ed Argento agli Europei di Antalya 2022, Argento al Campionato del Mondo del Cairo 2022, vincitore della Coppa del Mondo 2022), Alessio Foconi (Campione Mondiale ed Europeo), Arianna Errigo (Argento ed Oro Olimpico a squadre a Londra 2012, Bronzo a squadre a Tokyo 2020), Alice Volpi (Bronzo Olimpico a squadre a Tokyo 2020), Martina Favaretto (Oro a squadre Europei di Antalya 2022 e Oro a squadre al Campionato del Mondo al Cairo 2022) e tanti altri ed altre.

Durante una sessione di allenamento

Il tutto si è svolto sotto gli occhi attenti del Commissario Tecnico Stefano Cerioni e dello Staff dei Maestri presenti al ritiro.

Una giornata che non si dimentica, che resterà impressa nei suoi occhi e nel suo cuore per sempre.

Emanuele è stato accompagnato da Francesco Maria Brucco, fresco di nomina di Preparatore Fisico Federale della “Federazione Italiana Scherma”, aspirante Istruttore di 1°livello e preparatore fisico del Club chivassese. Anche Francesco ha potuto ammirare da vicino il lavoro di preparazione tecnica e fisico posto in essere dai Tecnici della Nazionale e fare così tesoro di consigli e osservazioni preziose che potranno essere messe presto in atto per i giovani atleti del “Club Scherma Chivasso”, una realtà sempre più in vista del panorama sportivo cittadino.