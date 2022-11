Parco giochi chiuso ad agosto e i bambini non sanno dove andare

“Continuare ad avere il parco di Piazza della Chiesa chiuso è una tortura psicologica per i nostri bambini” con questo commento, che lascia poco spazio all’immaginazione, alcuni cittadini di Settimo Vittone hanno espresso tutta la loro perplessità a riguardo della continua chiusura dell’area giochi cittadina.

“Ad agosto sono stati inseriti dei giochi, poi il parco è stato chiuso: è stato appeso un foglio che impediva l’accesso, senza specificare perché e quando l’area sarebbe stata ri-aperta” continuano alcuni cittadini.

“Il parco è chiuso e non sappiamo nemmeno perché”, si potrebbe riassumere così la spinosa questione esposta dai settimesi.

La bagarre, si apprende, va avanti da un po’; ma chi meglio potrebbe dare risposte se non l’amministrazione comunale.

Il cartello appeso alla cancellata del parco

“Il parco giochi avrebbe dovuto essere pronto prima, ma si sono susseguite tutta una serie di criticità - chiarifica Sabrina Noro, sindaco di Settimo Vittone - quel terreno è in pendenza: abbiamo avuto problemi con i giochi che aveva preso la ditta. A questo, si è andato a sommare un costante ritardo nella fornitura dei materiali, dato da tutte le emergenze che a livello internazionale stiamo vivendo”. I cantieri bloccati a causa del caro prezzi e della difficoltà nel reperire materiali sono stati una piaga delle opere pubbliche in quest’anno, un denomintore comune su tutto il territorio, e questo è un dato di fatto.

La novità, però, è che adesso il parchetto aprirà. “Superati tutte le criticità abbiamo deciso di riaprire quest’area giochi sabato 26 novembre, in occasione della festa patronale di Sant’Andrea” spiega fiera Noro.

Durante l’inaugurazione, inoltre, ci sarà anche un’altra novità: il taglio del nastro sarà seguito da una caccia al tesoro e la lettura di un libro per i più piccoli.

La settimana dal 19 al 27 novembre, infatti, sarà dedicata a livello nazionale a “Nati per Leggere”, iniziativa pedagodica e culturale no profit.

“In occasione di questa settimana, la nostra biblioteca comunale Bollo Ghirardo ha deciso di invitare Marzia Sottero, scrittrice di letture animate per bambini - spiega il vice-sindaco Livia Noro - una prima parte di laboratori si terrà la mattina in biblioteca e nel pomeriggio i bimbi si sposteranno al parco per una caccia al tesoro, modellata sulle storie di Sottero, e la lettura di un libro dell’autrice. Insomma: uniamo l’utile al dilettevole. Finalmente il parco sarà disponibile per i cittadini, il tutto in occasione di un’iniziativa culturale e della festa patronale. Quando ero piccola io, la patronale di Sant’Andrea era molto sentita anche dai giovani: tramite tutte queste iniziative speriamo che anche i più piccoli si ri-appassionino alla nostra festa di Sant’Andrea”.