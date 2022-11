Senza ritegno

Sono passati circa due mesi da quando ancora facevano la coda per un selfie con il Segretario Letta.

Non erano passanti o militanti del PD ma Dirigenti di quel partito. Amministratori locali, sindaci e sindache, parlamentari, ex deputati europei, candidate e candidati inseriti (chissà perché) in questo o quel collegio elettorale distante mille chilometri da quel “territorio” spesso invocato a vanvera quando non si sa chi sei e chi rappresenti.

Sono passati due mesi e una sconfitta per quel Segretario richiamato in servizio dall’esilio francese per farsi del male. Invocato da un altro Segretario, Presidente della Regione Lazio, che si era appena dimesso dopo aver affermato “Mi vergogno, nel partito si parla solo di poltrone”.

Ora nessuno vuol più fare i selfie con Letta. Insultato e costretto a fuggire alla recente manifestazione per la pace tenutasi a Roma, sbeffeggiato sui social, criticato per le posizioni politiche tenute durante la campagna elettorale e, soprattutto, non difeso dal suo partito.

Letta, un personaggio da tragedia, di buona famiglia e tradizione liberal democristiana, tradito due volte. La prima con “l’Enrico stai sereno” di renziana memoria e la seconda con l’acclamazione unanime dello stesso gruppo dirigente che già lo aveva mandato via la prima volta e di cui Zingaretti confessava vergogna. Letta, l’uomo dell’establishment. Il Segretario che, stando alla dichiarazione dei suoi redditi 2021 apparsa sui social e non smentita, dichiarava oltre 600 mila Euro l’anno (e non era ancora parlamentare) e nel contempo si candidava a rappresentare i lavoratori.

Letta, scaricato dopo la sconfitta da tutti e in particolare dagli amici e dagli interessi che lui aveva difeso con tanta passione e dedizione.

E adesso ?

Adesso, tutto come prima. Nel Piemonte già si pensa alle elezioni del 2024 in Regione, le correnti interne consolidano il loro potere occupando posti nelle istituzioni e tessendo incoffessabili alleanze con esponenti del campo avverso. Già circolano nomi, si preparano primarie, liste civetta, campagne acquisti.

Tra i militanti c’è ancora chi vorrebbe poter fare un selfie con il Segretario. Adesso non c’è più da fare la fila i posti sono liberi, ma non c’è più nemmeno il Segretario.

In questo museo di luoghi comuni, di coltellate alla schiena, di appelli opportunisti, di frasi fatte, spicca ancora una volta la Signora Moretti Alessandra, ex europarlamentare e tante altre cose. Per chi non ha memoria quella che si autodefinì nel 2015 una “ladylike” in contrapposizione alla trascurata estetica di Rosy Bindi.

Alessandra Moretti

“Scoperta” da Bersani, dopo una fulminante carriera nei DS diventò presto turbo renziana per assicurarsi un posto da capolista nella circoscrizione veneta alle elezioni per il parlamento europeo. In prima fila ad applaudire il ritorno di Letta, oggi con un altro nutrito gruppo di ex parlamentari fa un appello per accelerare i tempi congressuali per ricostruire (senza Letta si presume) una forza “vivace, vitale, riformista, femminista”.

E soprattutto coerente e affidabile, aggiungeremo noi, come ha dimostrato di esserlo la ladylike Alessandra Moretti.

Anche a Settimo fervono nel PD i grandi preparativi, non per il Congresso e per una sana e aperta discussione sulle esigenze dei cittadini e dei lavoratori, per la ricostruzione dell’unità delle forze progressiste, ma anche qui per le elezioni.

Nino Daniel

Già nascono sui social i primi nuclei delle future liste civiche di supporter dell’attuale amministrazione e, forte dell’ultimo aumento di stipendio regalatogli dalla Sindaca (40 mila Euro all’anno anche se sul sito della società continua ad essere indicato 25), persino l’Amministratore Unico della Società Patrimonio del Comune di Settimo, Nino Daniel, dicono si sia già messo in moto cercando candidati per una lista pro Piastra.

Perché vince la destra? In queste poche righe ci sono alcune risposte a questa domanda.