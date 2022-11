Per raccontare la vita di Giuseppe Lazzarino, Beppe per gli amici cioè tutti, bisognerebbe scrivere un romanzo, e allora ne sublimo il ricordo con qualche fatto che ne ha sottolineato l’esistenza.

Beppe è arrivato in parrocchia San Vincenzo alla fine degli anni ‘70, cioè quando ce n’era bisogno, e non se ne è più andato. È sempre rimasto lì, con saggezza e umiltà a dare una mano (come diceva lui), in realtà a tenere in piedi la baracca. È stato un uomo giusto, che ha creduto nella vita, nella famiglia, nel lavoro faticoso e onesto di insegnante, nell’amicizia. Un amico vero, un po’ più grande di noi, che si è proposto come punto di riferimento nel momento giusto, quando avevamo 15 anni, l’età cui in cui se ti diceva una cosa tuo padre lo mandavi a quel paese, se la diceva lui era giusta.

È stato un uomo semplice, buono, generoso.

Severo alla bisogna (e quando eravamo ragazzi ce n’era spesso bisogno), disponibile quando lo si poteva essere. Molte volte, dove c’eravamo noi c’era lui, a uno spettacolo, al campo scuola estivo, ai bordi di un campetto di calcio, addirittura nel coro. Magari non te lo diceva, ma arrivava, si metteva laggiù al fondo e osservava i suoi ragazzi con l’orgoglio di un padre che ai primi posti aveva messo gli altri, in quel momento noi.

Qualche litigata, poiché il “caractère” c’era tutto. Ne ricordo una, sontuosa, con don Lello Birolo per una camminata in montagna troppo lunga, che a me in realtà era sembrata corta.

Dalla nostra sempre, anche quando l’età ci ha chiesto un po’ di tempo e responsabilità in più e da animati siamo diventati collaboratori: ne sapeva più di me, ma non lo ha mai fatto pesare, ed è il segno di come si conduce in porto un percorso insieme, tessendo relazioni con autorevolezza e genuinità, senza pretendere di avere sempre ragione.

L’oratorio San Vincenzo, il nostro quartiere, l’intera città gli devono molto.

Ciao Beppe, ci vediamo lassù.