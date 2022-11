Musica troppo alta nei parcheggi del Settimo Cielo, multe dai vigili

In seguito a varie segnalazioni giunte nelle scorse settimane dai cittadini, che lamentavano da tempo musica ad alto volume fino a tardi, la polizia municipale e i carabinieri venerdì 21 ottobre hanno svolto un servizio di controllo straordinario in zona Settimo Cielo. Sono state registrate diverse vetture modificate che emettevano musica ad alto volume, sono state emesse 20 sanzioni al codice della strada e alcuni proprietari sono stati indagati per disturbo alla quiete pubblica. Altri sono stati segnalati per manifestazione non autorizzata. L’attività nasce da varie denunce per disturbo alla quiete pubblica presentate dai cittadini.

Durante la scorsa settimana le forze dell’ordine impegnate nel presidio per la sicurezza stradale hanno effettuato 220 controlli. Tre persone sono state arrestate perché circolavano pur essendo oggetto di provvedimenti di cattura. Due le denunce per guida in stato di ebbrezza.

Inoltre, domenica 23 ottobre e lunedì 31 ottobre le forze dell’ordine sono prontamente intervenute su segnalazione dei cittadini e sono riuscite ad arrestare i responsabili di un furto e di una rapina. Nei giorni scorsi, grazie all’attività di indagine, i carabinieri e la polizia municipale hanno individuato una persona che conservava un chilo di marijuana in garage. Il responsabile è stato arrestato per spaccio.