«Comando Supremo, bollettino di guerra n. 1268. La guerra contro l’Austria-Ungheria che, sotto l’alta guida di S.M. il Re, l’Esercito Italiano, inferiore per numero e mezzi iniziò il 24 maggio 1915 e con tenace valore condusse ininterrotta e asprissima per 41 mesi, è vinta. L’Esercito Austro-Ungarico è annientato, ha subito perdite gravissime nella resistenza dei primi giorni e nell’inseguimento ha perduto quantità ingentissime di materiale di ogni sorta e pressoché per intero i suoi magazzini e depositi. Ha lasciato finora nelle nostre mani circa trecentomila prigionieri con interi stati maggiori e non meno di cinquemila cannoni. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano discese con orgogliosa sicurezza.»

È il comunicato della vittoria, quello firmato da Armando Diaz il 4 novembre 1918, 104 anni fa. La retorica militaresca nasconde oltre seicentomila soldati morti, altrettanti mutilati, migliaia di dispersi, polverizzati nelle trincee. Chi vuole farne memoria, andando al cimitero nei prossimi giorni a salutare i propri cari, faccia un passaggio vicino al monumento ai caduti, nel centro del nostro camposanto, e conti quanti ragazzi settimesi hanno perso la vita per una patria che a stento conoscevano, a volte neanche vedevano o vedevano soltanto sotto le armi. Il più “anziano” è un ufficiale di quarant’anni, il più giovane un bambino di diciassette.

C’est la guerre, ma l’è ‘na gran bruta cosa.

E allora metto giù un’idea: la nostra città diventi luogo di dialogo, si proponga come il posto di tutti, dove ci stanno dentro tutti e ognuno può far sentire la propria voce anche se non la pensa come noi o come gli altri o come la maggioranza. Il lavoro, lo sport, la musica, l’arte, la filosofia possono essere strumenti di dialogo, scambio e reciproco arricchimento, anche se c’è la guerra, soprattutto se c’è la guerra. È qui che tocca noi.

Facciamo in modo che la prossima mostra, il prossimo festival o torneo internazionale o grande concerto si svolgano qui da noi, con tutti, anche quelli che si sono fatti nemici. Chissà mai che non ne scaturisca qualcos’altro. Le cose possono cambiare, devono cambiare e possiamo, dobbiamo farlo noi. Perché da qualche parte bisogna cominciare: siamo città europea, siamo per fortuna nella NATO e nell’UE, ma soprattutto siamo, da sempre, luogo di dialogo e cultura. Bisogna ripartire. Ripartiamo da qui. Da noi.