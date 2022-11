Elezioni: chi vuole fare il presidente di seggio o lo scrutatore

Tutte le elettrici e gli elettori del Comune di Crescentino che desiderano essere iscritti negli albi delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale e/o Scrutatore dovranno presentare domanda all’Ufficio Elettorale comunale entro le 17 di mercoledì 30 novembre.

Per fare il presidente di seggio occorre possedere il titolo di studio di scuola media superiore, mentre per gli scrutatori è sufficiente quello della scuola dell’obbligo. Sono esclusi dall’inserimento negli albi i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e dei trasporti, gli appartenenti alle Forze Armate in servizio, i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti, i segretari comunali, i dipendenti comunali addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali del Comune, i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Le domande si potranno compilare unicamente in modalità telematica attraverso lo “Sportello del cittadino online - sezione elettorale” presente sul sito www.comune.crescentino.vc.it.

Le domande di cancellazione, per gravi motivi, dei cittadini già iscritti nell’Albo vanno anch’esse dichiarate e presentate entro il prossimo mese di dicembre.