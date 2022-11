Contributi del Comune alle associazioni per cultura, commercio e servizi sociali

La Giunta comunale ha recentemente deliberato l’assegnazione di contributi ad associazioni trinesi in diversi ambiti.

Nel settore delle attività culturali sono quattro i contributi concessi: si tratta di 250 euro all’associazione Tridinum, 3 mila euro alla sezione trinese dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, 1500 euro all’associazione ‘L Lantarnin dal Ranatè, 3500 euro alla Banda musicale “Giuseppe Verdi”.

Altro contributo è invece per gli eventi, ed è stato assegnato (2500 euro) all’Associazione Operatori Commerciali Trinesi per la “Trino DiVino” e per la “TrinoWeen” di ottobre. Per quanto riguarda le maggiori spese sostenute per la realizzazioni dei centri estivi per bambini e adolescenti fra 3 e 14 anni, la Giunta ha concesso 10.500 euro alla Elen’s Sport e 3500 alla Artedù, quantificati forfettariamente tenendo conto delle spese sostenute per il servizio mensa e delle maggiori spese sostenute per il personale assegnato all’assistenza di minori disabili o residenti segnalati dai servizi sociali o appartenenti ai nuclei familiari accolti sul territorio trinese a fronte dell’emergenza in Ucraina.

Infine c’è un contributo di 800 euro all’Istituto Comprensivo per l’acquisto di testi della scuola media da concedere in prestito d’uso ad alunni in situazioni disagiate.

Un contributo di 11.500 euro è stato dato alla Pat (Pubblica Assistenza Trinese) per l’acquisto di un mezzo di protezione civile e per il progetto “Trino col cuore e nel cuore”. Il mezzo per la protezione civile è una Fiat Panda 4x4 il cui costo con allestimento e immatricolazione è di 25.250,36 euro, finanziati per 20.000 euro dalla Regione Piemonte e dal Comune per 5069 euro. Il progetto “Trino col cuore e nel cuore”: prevede l’acquisto di 10 defibrillatori con relativa teca per i punti strategici di Trino e Robella per un costo di 10.431 euro, finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli per 4000 euro e dal Comune per 6431 euro.