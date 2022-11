“Permessi facili” per le giostre: il capo dei Vigili patteggia la condanna

Quindici patteggiamenti, cinque rinvii a giudizio, una condanna a un anno, 8 mesi e 9 giorni con giudizio abbreviato, sei assoluzioni. Si è concluso così il primo capitolo giudiziario del procedimento nato dall’inchiesta sui permessi facili concessi dal Comune di Borgo d’Ale per le giostre che venivano piazzate in tutta Italia. A febbraio 2023 si terrà l’udienza per gli imputati che sosterranno il dibattimento davanti al collegio del Tribunale di Vercelli dopo che il sostituto procuratore Carlo Introvigne ne ha richiesto il rinvio a giudizio.

Mauro Ferraris, l’ex capo della Polizia locale borgodalese arrestato quando deflagrò l’inchiesta, ha patteggiato 4 anni e 4 mesi di pena e ha risarcito il Comune con una cifra sopra i 180 mila euro. È la pena concordata più alta. Secondo l’accusa è stato Ferraris a mettere in piedi il “sistema Borgo d’Ale”: a pagamento concedeva a giostrai e intermediari i codici identificativi per le attrazioni. Da tappeti elastici a piste di pattinaggio passando per quelle dei go kart, fino a gonfiabili per bambini e molto altro. Le giostre avevano il via libera senza il parere, obbligatorio, della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, senza quindi la verifica di un funzionamento regolare.

«L’epilogo di questa vicenda - ha commentato Massimo Mussato, l’avvocato di Ferraris, cui si contestavano un migliaio di episodi di corruzione e altri reati - denota in maniera eloquente come si sia trattato di un accadimento indubbiamente rilevante ma assai ridotto sotto il profilo della dimensione economica. La condotta collaborativa e la restituzione integrale del profitto dei reati hanno consentito un massimo contenimento della pena».

Ferraris non andrà in carcere dopo essere stato ai domiciliari e sarà affidato in prova al servizio sociale.

«Ferraris esce da questa vicenda libero, sicuramente cambiato, consapevole degli errori commessi e dopo un procedimento in cui si è difeso con dignità e correttezza», ha detto il suo avvocato.

«Valutiamo comunque una causa civile», ha commentato il sindaco borgodalese Pier Mauro Andorno.