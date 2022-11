Si riqualificano le “vie nobili”

Riprenderà a breve il progetto di riqualificazione delle “vie nobili” del paese. Dopo l’ammodernamento di corso Leone Giordano costato circa 180.000 euro, l’Amministrazione comunale ha infatti affidato la redazione del progetto per intervenire sulle altre vie storiche del paese: via Cavour e via Martiri della Libertà. Compreso il primo lotto di corso Leone Giordano, le opere costeranno al Comune un totale di circa 850.000 euro.

Il progetto definitivo esecutivo è stato affidato all’architetto Mauro Rastaldi di Vercelli, per un costo di circa 19.000 euro. I lavori dovrebbero partire nella primavera del 2023. A lavori ultimati, la nuova pista ciclabile collegherà piazza Ferraris, la stazione ferroviaria e corso Marconi, per poi congiungersi con via Saluggia, da cui partono i percorsi naturalistici di Lolu, Lola e Lolino nei pressi del Conventino.

Al momento rimane fuori dai cantieri viale 4 Novembre, inizialmente inserito nell’elenco delle vie da riqualificare: gli interventi da apportarvi verranno decisi in futuro, dopo il totale recupero dell’ex Consorzio agrario che sorge proprio all’angolo tra viale IV Novembre e via Dionisotti.