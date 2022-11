La Fidas regala il defibrillatore al paese

La Giunta favriese, guidata da Vittorio Bellone, ha accettato la donazione, da parte della Fidas, di un defibrillatore semiautomatico.

Vittorio Bellone

Il defibrillatore verrà posizionato vicino alla casetta dell’acqua che confina col Palazzo Comunale. Sarà quindi a tutti gli effetti nel centro storico del paese, e servirà a renderlo “cardioprotetto”.

“Il Gruppo Comunale Donatori di Sangue Fidasadsp Tarizzo-Chiarabaglio di Favria - racconta il presidente della Fidas, l’ex sindaco del paese Giorgio Cortese - ha espresso la volontà di donare un defibrillatore semiautomatico al Comune di Favria che verrà posizionato dall’Ente in un luogo ritenuto idoneo e videosorvegliato. E’ in corso di perfezionamento questa volontà. Questa donazione porta concretezza ad un’idea maturata durante la pandemia, ed il frutto dell’impegno di tutti i donatori, perché come volontari il nostro scopo è quello di diffondere la cultura del dono, come la donazione di un defibrillatore alla Comunità di Favria. Per questo come direttivo abbiamo deciso di donare questo utile strumento, con la speranza che non venga mai usato, ma consapevoli che possa contribuire a prestare prontamente aiuto in caso di bisogno: sappiamo quanto anche solo un minuto possa essere prezioso in caso di infarto. Questo defibrillatore consentirà alla cittadinanza di usufruire di uno strumento medico importante e necessario ogni qualvolta si presenti una emergenza".