“Preti in fabbrica e operai nella chiesa”:

La figura del prete operaio ha fatto parte della storia della città di Settimo.

Su queste esperienze, l’ufficio pastorale sociale del Lavoro di Torino e la fondazione don Caretto hanno organizzato la presentazione del libro intitolato “Preti in fabbrica, Operai nella chiesa”. Giovedì 27 ottobre, presso l’oratorio San Vincenzo di via Milano alle 20,30, i preti operai don Silvio Caretto e don Gianni Mondino, entrambi con una lunga esperienza condotta proprio a Settimo, hanno portato le loro testimonianze in una serata in cui era presente, tra i relatori, anche il vescovo di Asti, monsignor Marco Pastraro.

La serata è stata introdotta da Massimo Pace, presidente della Fondazione don Caretto. Ha moderato la serata Tommaso Panero. Il libro offre una contestualizzazione storica e culturale del rapporto tra Chiesa e mondo del lavoro, specie industriale, negli anni del post Concilio, focalizzando l’esperienza peculiare dei preti operai in fabbrica e raccogliendo la testimonianza di molti di loro, impegnati in un’opera di evangelizzazione audace e spesso non compresa nella Chiesa stessa.

NELLA FOTO Un momento della serata di presentazione (foto Pistamiglio)

I testi pubblicati in questo volume danno la possibilità di conoscere la rappresentazione che alcuni preti operai torinesi hanno dato di se stessi e della comune esperienza vissuta dalla fine degli anni Sessanta e continuata anche dopo il termine del periodo di lavoro manuale. Sono pagine scritte in epoche diverse, ma che, pur nella loro disomogeneità, offrono uno spaccato di una vicenda per molti versi discussa e lacerante.

Quegli «spezzoni di chiesa in classe operaia», di cui i preti operai torinesi si sentivano parte, hanno segnato la storia del cristianesimo in epoca contemporanea, a Torino in modo particolare, in alcuni casi molto più di quanto all’epoca fosse percepito dagli stessi protagonisti. L’«antico sogno nuovo» di una comunità cristiana non più padrona, ma serva, ai margini del potere perché centrata sul Vangelo, povera e per questo libera, ha trovato nell’esperienza dei preti operai un tentativo di realizzazione. Le contraddizioni e le tensioni sono costitutive di quella storia che, attraverso l’opera di recupero della memoria raccolta in questo libro.