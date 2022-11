La scossa al cuore: raccolta fondi per acquistare un defibrillatore

L’associazione Favria Giovane che gestisce la sede collocata “Al Confine” a Favria, lancia un’azione di fundrasing rivolta ai tutti i cittadini per l’acquisto di un defibrillatore da installare in sede, contro le morti cardiaca improvvisa, mediante la vendita degli addobbi natalizi per proteggere chiunque frequenti la sede di Favria Giovane e, poiché subire un arresto cardiaco può accadere a tutti, anche alle persone in buona salute spesso in modo inatteso e senza sintomi premonitori.

La morte cardiaca improvvisa è responsabile di circa 50mila decessi all'anno in Italia, può interessare gli adulti così come i bambini.

Quando il cuore va in fibrillazione e smette di battere la presenza di un defibrillatore può fare la differenza tra la vita e la morte poiché la sopravvivenza dei soggetti che presentano un arresto cardiaco dipende in primis dalla rapidità degli interventi di soccorso. La sopravvivenza da un arresto cardiaco diminuisce del 10% per ogni minuto che passa dal collasso alla defibrillazione.

Pertanto un defibrillatore è uno strumento fondamentale che può salvare la vita mentre si è in attesa dei soccorsi.

Le generose donazioni permetteranno di dare un grande contributo significativo per la sicurezza e per la salute.

Grazie a chi vorrà aiutarli

Per il Santo Natale fai un regalo alla prevenzione e aiuta la vita, con una donazione minima di euro 5,00: l’associazione ti consegnerà una confezione di palline natalizie.

Per chi volesse contribuire può donare anche tramite un bonifico bancario intestato all'Associazione Favria Giovane IBAN IT77C0200830470000102136031.

Per info e prenotazione: Francesco cell 3462137035, Nadia cell 3207947542.

Per il Santo Natale facciamo del bene, la salute non ha prezzo.