Il passaggio a livello di via Cravero l’ho inventato io!

Sembra quasi di sentire Pippo Baudo, quando diceva “l’ho inventato io” e invece siamo a Volpiano e la polemica ruota tutta attorno al passaggio a livello di via Regione Cravero, a Volpiano.

È da chiudere? Non è da chiudere? L’amministrazione lo sapeva? Ha mentito? Si? No?

Ne avevamo parlato un paio di settimane fa, dopo un lungo dibattito in Consiglio Comunale. Proprio lì la consigliera di centrodestra, Mariagrazia Bigliotto, aveva esibito un documento che evidenziava come l’amministrazione dell’ex Sindaco, Emanuele De Zuanne, fosse favorevole alla chiusura del passaggio a livello.

7 giorni fa, poi, la consigliera di minoranza del gruppo Cambiamo Volpiano, ci era tornata su, nella sua rubrica sul nostro giornale.

“Prometto e non mantengo” il titolo dell’articolo firmato da Antonietta Maggisano (IN FOTO QUI SOTTO)

Non l’avesse mai fatto, il pezzo, infatti, ha fatto scoppiare le “gelosie” del centrodestra che, immediatamente, sui social, si sono intestati la “paternità” della polemica.

(Ammesso che qualcuno davvero volesse togliergliela).

La tiritera la fa partire Veronica Nilo, coordinatrice di Fratelli d’Italia a Volpiano.

“Ottima interrogazione - scrive su Facebook, proprio sotto la rubrica della Maggisano - proposta a riguardo da parte del Centro Destra.Complimenti a noi, al nostro gruppo che continua a dimostrarsi unito e soprattutto capace. Avanti così Mariagrazia Bigliotto”.

La Bigliotto non si fa attendere e risponde ai complimenti: “Veronica, grazie. Come sai, non ci fermiamo qui. C’è molto da visionare ancora tra carte e atti: cosa che facciamo scrupolosamente, uniti”. Bene, alè, avanti.

A questo punto interviene, ironicamente, anche la Maggisano.

“Bello vedere - scrive, mentre se la ride - che vi fate reciproci complimenti sotto il mio articolo”.

Un provocazione che richiama anche Flavio Nalesso, figura storica del centrodestra volpianese.

“Antonietta, - precisa, sempre sotto il post su Facebook - probabilmente perché hai fatto tu un articolo pubblicizzando una iniziativa di Maria Grazia Bigliotto e del Centro destra di Volpiano, sebbene tu non vi appartenga. Sarebbe stato carino lo citassi, ma non si può avere tutto dalla vita”.

Insomma, siamo alla violazione del copyright.

E qui, però, la Maggisano, a ragione, si indispettisce un po’.

“Flavio Nalesso e ti sbagli…il mio articolo è sulla spaccatura di Uniti per Volpiano…come potrai leggere non ho preso posizione sul contenuto dell’interrogazione…in ogni caso il mio rimane sempre il primo gruppo di opposizione… che sia carino o meno…che sia di destra o no…”.

Si arriva, poi, a scomodare pure la carineria.

“Hai esaminato una questione è vero, - commenta ancora Veronica Nilo - ma sarebbe stato “carino” da parte Tua e/o Vostra (suppongo che tu sia giustamente il “portavoce” del tuo intero gruppo) far presente che tale situazione si è presentata a seguito di un interrogazione da parte del Centro Destra. Questo sarebbe stato sicuramente un atteggiamento politico davvero molto corretto da parte Tua/Vostra”.

Finita qui? No, neanche per idea.

A spargere benzina sul fuoco ci pensa il segretario della Lega, Pierfranco Viola (IN FOTO QUI SOTTO). Con l’ennesima rappresentazione di un centrodestra che, a dispetto delle celebrazioni, a Volpiano è frantumato.

“Io quel documento sventolato in Consiglio Comunale (dalla consigliera Bigliotto, ndr) - commenta - è da due anni che lo conosco, ma visto gli abbracci e baci con De Zuanne, con Panichelli in piena campagna elettorale alle comunali del scorso anno, ho capito che è meglio prendere altre strade, poi ricordo a qualcuno che il centro destra a Volpiano manca la terza stampella, cioè la Lega , io non faccio il filosofo sia nella vita che nella politica, perciò vi invito a evitare di non tirare dentro la lega volpianese che ha un suo direttivo votato e non calato dall’alto”.

A chiudere la discussione con ironia, poi, ci pensa ancora la consigliera Antonietta Maggisano.

“Fra poco - conclude - sembrerà che il passaggio a livello vi appartenga e che sia cosa solo del centro destra, specificando FI, FDI e UDC... ma dai!!!!”.

Ma che poi, alla fine, la domanda da fare sarebbe solo una: ma questo benedetto passaggio a livello si chiude o no?