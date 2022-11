Prometto e non mantengo

Ecco la colonna sonora di moda negli ultimi giorni - un pò modificata - per Uniti per Volpiano. Un esempio? Due? Il passaggio a livello di via Regione Cravero, Piazza Italia....Dunque, in campagna elettorale il candidato Sindaco ed il candidato consigliere divenuto assessore all’agricoltura promettevano che il passaggio a livello non sarebbe mai stato chiuso se non previa creazione di una viabilità alternativa....ora la frase si è già trasformata in “Io non so dire se il passaggio a livello verrà chiuso o no. Sono disponibile alla chiusura del passaggio a fronte di una viabilità sostitutiva” Ma quando mai era stata trattata con la Regione una “viabilità sostitutiva”? Bhe di certo non lo hanno fatto il precedente Sindaco e il vicesindaco. Anzi nonostante gli stessi avessero già prestato il loro consenso nel 2019 alla chiusura del PL10, sottoscrivendo la loro volontà su un documento depositato in Regione, gli stessi hanno continuato a sostenere una campagna elettorale nel 2021 avvalorando una promessa che il Comune di Volpiano non avrebbe potuto mantenere allo stato delle cose da loro conosciute.

Ed allora capiamoci bene, nella stessa lista un membro o due fanno una cosa e gli altri ne dicono un’altra? È questa l’unione per Volpiano? Spero che i cittadini comprendano chi hanno votato. Forse sarebbe meglio si dividessero. La questione principale, qui non è se l’opera andrà fatta o meno, ma la presa in giro dei cittadini che hanno creduto in quanto promesso. Non c’è credibilità per loro. Riguardo Piazza Italia la credibilità o meno riguarda l’intera Giunta.

Il perchè è semplice: il Comune sta facendo causa alla ditta appaltatrice dei lavori, in quanto ritiene che il consulente tecnico d’ufficio del Tribunale di Ivrea si sia sbagliato a scrivere che l’amministrazione abbia avuto qualche responsabilità nella cattiva realizzazione della Piazza stessa e che tutta la colpa sia da addebitare agli altri. Nonostante tale convinzione, la Giunta ha portato in Consiglio una variazione di bilancio per impiegare ben 125.000,00 euro per lavori in Piazza Italia, utilizzando avanzo libero. La contraddizione è evidente, come è evidente che gli amministratori non credono e non sono convinti nemmeno del loro operato.





Antonietta Maggisano