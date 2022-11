Solidarietà anche da parte della Proloco montanarese per l’Asilo infantile Petitti.

Il pezzo di storia che da oltre 160 anni educa e coccola i piccoli del paese e non, viene sostenuto anche dalla Proloco guidata da Adriano Guain, che con il supporto di AICAP, ha organizzato una serata culinaria per il prossimo 3 dicembre.

La locandina dell'evento in previsione al Bocciodromo di Strada Vallo per sostenere l'Asilo Petitti

Un’iniziativa, il cui ricavato andrà totalmente a favore della struttura di via Caffaro, considerato il momento di difficoltà economica che sta attraversando.

Una problematica estemporanea come già detto, che ha avuto un pronto “soccorso” da parte dell’amministrazione comunale del Sindaco Ponchia, con la donazione di 4 mila euro, solitamente destinati alle luminarie natalizie.

Giovanni Ponchia, sindaco di Montanaro

“Questo renderà meno illuminate le vie del paese – aveva detto il primo cittadino Ponchia – ma certamente vivremo un Natale più solidale verso i piccoli dell’Asilo infantile Petitti”.

Ed ora anche la Pro loco a suo modo, ha voluto rendere una piccola parte.

“Ci siamo sentiti in dovere, dato che promuoviamo il territorio e ciò che è legato alle tradizioni del paese e l’Asilo Petitti rappresenta una parte importante della nostra storia – ha commentato la Vice Presidente Ilaria Visetti -. E’ una struttura che ha dato istruzione a tanti di noi, non a caso la sua vita è lunga 160 anni e quindi ci siamo sentiti di partecipare in qualche modo".

"Unendo le forze come gruppo e come noi sappiamo fare meglio con l’aiuto dell’AICAP, del Comune e dell’Associazione Aurora abbiamo organizzato questa iniziativa. Speriamo di raggiungere un ottimo numero e che oltre a trascorrere una serata con vecchi compagni e amici, possa dare una mano. Non rappresenterà la soluzione, ma – ha concluso speranzosa Ilaria Visetti - ci attiviamo in modo che questa struttura possa continuare ad esserci per i nostri figli e per il nostro futuro”.