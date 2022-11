Chiude la storica drogheria del paese, il vero social per quarant'anni di un'intera comunità

Dopo quarant’anni di attività, il 31 ottobre scorso i coniugi Antonio Ceron e Manuela Borca, sono andati in pensione ed hanno chiuso la drogheria di famiglia, a Castagneto Po. Nel loro ultimo giorno di attività a salutarli è sopraggiunto l’intero paese, compreso il primo cittadino Danilo Borca, il quale a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità, ha fatto dono a questa splendida coppia di una targa.Antonio Ceron nel ritratto di un artista russo Su di essa si legge un enunciato, che racchiude in maniera sintetica ma esaustiva tutta la stima e gratitudine provate nei confronti dei due concittadini: “A Manuela e Antonio, un sentito e caloroso ringraziamento per l’importante, continuo ed apprezzato lavoro svolto durante tutti questi anni al servizio della nostra piccola comunità”. Più che un servizio potremmo azzardarci a definire il loro lavoro una vera e propria missione, portata avanti per quattro decenni con...