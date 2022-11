La sua casa era l'ospedale. Una città intera piange il chirurgo Mauro

“Mia figlia mi ha sempre detto che la mia vera casa era l’ospedale”.

Sorrideva, il dottor Francesco Mauro, mentre ripensava agli inizi della sua carriera come "incaricato assistente" dell’allora primario Augusto Picco della cardiologia dell'ospedale di Chivasso.

Sorrideva e raccontava, in una chiacchierata nel suo studio di via Berruti. Era l'ottobre 2017 quando ci ricevette per un'intervista a tutto tondo sulla chirurgia e il nosocomio cittadino.

Sono passati cinque anni.

Il dottor Francesco Mauro

Il dottor Francesco Mauro è mancato ieri all'età di 82 anni.

Lascia un ricordo indelebile nei familiari, nelle persone che hanno lavorato al suo fianco in ospedale e in chi, con lui, ha condiviso un'esperienza alle amministrative dei primi anni Novanta, quando si candidò a sindaco contro, tra gli altri, Francesco Lacelli - che venne poi eletto - alla guida di una lista civica fatta da esponenti del vecchio pentapartito.

Mauro fu consigliere comunale per un anno, durante il mandato di Lacelli, poi si dimise per lasciar posto ad un giovane Massimo Giovannini da Castelrosso.

Francesco Mauro è stato uno degli storici chirurghi dell’ospedale di Chivasso. In 32 anni 4.350 interventi in carriera ne certificano la professionalità, l’esperienza e, appunto, la fedeltà alla causa, premiata da un anno di direzione della chirurgia.

“Si facevano almeno tre interventi a settimana in cardiochirurgia. Eravamo un’eccellenza, in Piemonte. Ed io ero all’inizio della carriera...”, ci raccontò.

Anche per questo è stato aiutante dei vari primari che si sono succeduti in chirurgia. Prima Picco, poi Federico Ferraris, quindi Virgilio Benedetto e Guido Besso.

“L’esperienza migliore della mia carriera la ricordo con il dottor Mario Triulzi - ci aveva raccontato in quell'occasione Mauro -. Era un grande medico, un professionista rigoroso che dava e pretendeva il massimo. Nei quasi dieci anni in cui è rimasto a Chivasso, io sono stato il suo primo aiuto chirurgo. Insieme a me, un amico: il dottor Nicola Roberto Gioannetti di Caluso. Quando Triulzi se ne andò, in molti pensarono che il ruolo di primario sarebbe andato ad uno di noi due...”.

E invece la storia fu un'altra, ma tant'è.

Il dottor Francesco Mauro andò in pensione nel 2002.

“La chirurgia dell’ospedale di Chivasso per anni è stata un’eccellenza - ci confessò Mauro -, almeno fino a quando è esistita la cardiochirurgia. Quando è tramontato il progetto del nuovo ospedale a nord della città, e il nostro presidio ha perso la cardiochirurgia, è iniziato un lento declino...”.

"Era un bravo chirurgo, un dottore con un profondo lato umano, dalla grande empatia con i suoi pazienti. Era molto esigente in sala operatoria: ha insegnato a tanti ad operare", lo ricorda Renzo Secreto, ex direttore generale dell'allora Usl 39, poi Asl 7 e oggi Asl To4.

Renzo Secreto

“Lo ricordo come una persona dalla grande umanità, una persona molto sensibile, capace e perbene”, dice Massimo Giovannini, negli anni Novanta candidato nella lista che presentava Mauro sindaco.

Massimo Giovannini

“Il dottor Mauro, indimenticabile chirurgo dell’Ospedale di Chivasso, ci ha lasciato. L’ho conosciuto da paziente, da collega e da amico. Potrei parlarvi di mille sue doti. Ne sottolineo una sola, rara oggi giorno: il grande entusiasmo per tutto quello che faceva. Ciao Primario”, lo ricorda con un post su facebook il dottor Claudio Moretti, attuale primario della cardiologia dell’ospedale di Chivasso.

Il dottor Mauro lascia la moglie Mariolina Riccio, i figli Marcella e Renato, la sorella Pia con Peppe Pitaro, nipoti e parenti.

I funerali verranno celebrati domani, venerdì 11 novembre, dalle ore 11.30 nella Chiesa parrocchiale della Madonna del Rosario, in corso Galileo Ferraris.