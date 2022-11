Un'edicola "di comunità": l'avventura di Adelina, con il fratello Roberto che la protegge da lassù

Negli ultimi anni, causa i tanti cambiamenti in atto nella nostra società dettati dalla modernizzazione e dal progresso scientifico, e anche dai differenti stili di vita che ne sono conseguiti, alcuni esercizi commerciali hanno segnato il passo o versano in condizioni difficili. Uno di questi è l’edicola, la rivendita di quotidiani e altro. Complice anche il declino della carta stampata a favore delle testate online, l’edicola o il chiosco di giornali sta diventando sempre più una rarità. Non mancano esperimenti, come quello attuato a Torino, dove l’ex chiosco di giornali di Piazza della Repubblica è stato trasformato in “Portineria di Comunità e Spaccio di Cultura”, un servizio ai cittadini che va dalla consegna della spesa, a quella dei pacchi, dal babysitting al SOS tecnologia e molto altro. A Cavagnolo invece c’è una vera e propria edicola vecchio stile che ha aperto i battenti ad aprile di quest’anno.Roberto Vettese,...