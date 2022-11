Dalla carta alla musica, la scelta di vita di Beppe: un eroe del nostro tempo o un "temerario"?

“Il Disco”, storicamente a Chivasso in via Roma 19 dal 1958, ha ripreso a suonare. Il negozio, che da generazioni è il punto di riferimento di estimatori ed appassionati di musica, dopo la chiusura di maggio a causa della morte della sua fondatrice, la compianta Giovanna Oberto, il 15 settembre scorso ha finalmente risollevato le saracinesche. Tutto merito della temerarietà e del coraggio – anche se alcuni continuano a chiamarla “follia” – del nuovo proprietario Giuseppe Aliprandi, meglio noto ai chivassesi come Beppe, l’ex proprietario dell’edicola di via Po.L'ingresso de "Il Disco" di via Roma Gli interstizi di un piccolo mondo di valori Un piccolo negozio che contiene un mondo di valori. In barba alla crisi, ‘Il Disco’ ha saputo resistere ai cambi di paradigma dettati dal tempo e lo ha fatto intercettando le micro tendenze – oggi sempre più mutevoli - inserendosi negli interstizi dei gusti...