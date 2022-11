Il sindaco fa marcia indietro: ora si può bere alla festa di Pecco! (ma solo al bar o al ristorante)

Il sindaco di Chivasso Claudio Castello fa mezza marcia indietro.

Dopo la notizia di ieri, in cui annunciava il divieto assoluto di vendere e consumare bevande alcoliche in ogni angolo della città e in ogni attività, dai bar ai ristoranti ai circoli, dalle 11 alle 18 di domenica 6 novembre, in occasione della festa in piazza per Pecco Bagnaia, il primo cittadino oggi ha rettificato il suo stesso provvedimento.

Claudio Castello, sindaco di Chivasso

Le proteste dei baristi e dei ristoratori devono aver colpito nel segno.

"Che stiamo aperti a fare se la domenica non possiamo servire vino e birra ai nostri clienti? Che senso ha un provvedimento del genere?", si interrogavano ieri sotto i portici di via Torino, in piazza d'Armi, in via Po ma anche nelle strade periferiche della città gli esercenti del settore alla lettura dell'ordinanza numero 393 firmata dal sindaco.

Che festa è, se non c'è una birra per brindare?

Ma soprattutto, se un ristorante vuol servire un bicchiere di bianco alla madama Maria, perché non può farlo?

Qualcuno deve aver riportato il sindaco a più miti provvedimenti.

Va bene chiedere un po' di responsabilità alle migliaia di giovani che scenderanno in piazza, ma con l'ordinanza n. 393 era chiedere un po' troppo.

Dunque, questa mattina, venerdì 4 novembre, è stata pubblicata dal Comune l'ordinanza n. 395 che dispone, sempre tra le 11 e le 18, nel capoluogo, il "divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche di qualunque gradazione".

Però, è "consentita ai pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie) la somministrazione di bevande alcoliche in concomitanza alla ristorazione, con che la stessa avvenga con consumazione al tavolo".

Quindi - eureka! - se Pecco ce la farà a diventare campione del mondo della MotoGp nell'ultima gara di Valencia (gli bastano due punti, ndr) sarà festa grande anche con birra e "prosecchino".

D'altronde, era un po' troppo evitare ai fan del pilota chivassese di non poter brindare al loro campione. Anche perché in quel di Valencia i chivassesi che sono partiti al seguito di Pecco lo potranno fare persino con la Sangria...

Francesco Pecco Bagnaia

Tutto è bene quel che finisce bene, quindi.

E così oggi, oltre all'ordinanza, sono arrivate dall'ufficio informazione del sindaco tutte le regole per la giornata di festa di domenica 6 novembre in piazza d'Armi.

Eccole.

"In vista della manifestazione "Chivasso tifa Pecco" prevista per domenica 6 novembre, con la MotoGP di Valencia su maxischermo in piazza d'Armi, si comunicano le seguenti informazioni che integrano le precedenti:



1. Il maxischermo, collocato in piazza d’Armi, sarà acceso a partire dalle ore 12 circa. Nell’area interessata saranno presenti una zona ristoro, 2 bagni chimici e 2 bagni a gettone (50 cent.).

2. Si indicano qui sotto gli spazi adibiti a parcheggio più vicini al luogo dell’evento: Parcheggio Lungo Piazza D'Armi; Parcheggio Foro Boario; Parcheggio Piazzale Via Orti; Parcheggio Via Orti; Parcheggio Campo Sportivo Paolo Rava; Parcheggio Piazza Lucio Libertini; Parcheggio Piazza 12 Maggio 1944; Parcheggio Piazzale Ceresa (Stazione).

3. Si invitano i disabili e i loro accompagnatori a raggiungere direttamente piazza d’Armi, dove il personale di sicurezza fornirà indicazioni per il parcheggio.

4.Oltre alla zona ristoro presente sul luogo dell’evento, gli appassionati potranno usufruire dei numerosi bar, ristoranti e pizzerie presenti sulla piazza, nella centrale via Torino e nelle vie limitrofe".

Prosit!

Ps:occhio alle code per fare la pipì, che i bagni chimici sono solo due.