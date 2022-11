Sei anni di carcere allo zio orco che abusava della nipotina di 12 anni

E' una storia orribile quella emersa in tribunale. Una vicenda che vede un uomo, oggi 44enne, imputato per violenza sessuale e molestie telefoniche nei confronti della nipote, all'epoca dei fatti 12enne.

L'altra mattina il tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ha inflitto all'uomo sei anni di reclusione per violenza sessuale e molestie telefoniche. Il pm Mattia Cravero ne aveva chiesti sette, ma il collegio presieduto dalla giudice Stefania Cugge ha optato per il minimo della pena per l'uomo difeso dall'avvocato Pio Coda.

La nipotina e la madre si sono costituite parte civile e il tribunale ha riconosciuto loro una provvisionale di 15 mila euro (il resto sarà valutato in sede civile).

La vicenda risale al periodo compreso da gennaio 2016 all'autunno 2018. In quel periodo la mamma e il compagno erano spesso a lavoro. E di lei, una ragazzina all'epoca 12enne, se ne occupava lo zio (fratello del compagno della madre), disoccupato e ospite della famiglia e sui cui avevano evidentemente riposto la loro fiducia. Sbagliando. Perché quell'uomo che oggi ha 44 anni, per due anni ha approfittato abusando della ragazzina.

Ma oltre alle pratiche sessuali, dall'ottobre 2019 al maggio 2020, l'uomo ha proseguito molestando la nipote telefonicamente: la contattava insistentemente e pubblicava sui social immagini scaricate dal profilo Instagram della nipotina.

Una pratica oggi conosciuta come sexting e che consiste nell'inviare messaggi o foto di parti intime a persone che non le hanno richieste.

E così ha fatto l'uomo, che faceva emergere la sua gelosia accusando la nipote di avere una relazione con un'altra persona.

La ragazza lo aveva bloccato il contatto, ma lui le rispondeva di sbloccarlo altrimenti si sarebbe ucciso. Violenze virtuali, insomma. Ma attualmente il sexting non è regolato da uno specifico reato penale.