Vietato bere alla festa di Pecco!

Vietato bere alla festa di Francesco Pecco Bagnaia domenica 6 novembre in tutta Chivasso.

Il sindaco Claudio Castello, con un'ordinanza, vieta la vendita, la somministrazione e anche il consumo degli alcolici in luogo pubblico in ogni angolo della città.

Insomma: ragazzi, se si guarda la gara in piazza al maxischermo, niente birretta in mano. Se si sta in salotto, fate ciò che volete.

Con una nota stampa, il sindaco raccomanda "responsabilità per non intaccare un bel momento pubblico".

L'ordinanza emessa da Castello riguarda tutto il capoluogo e prevede delle limitazioni nella fascia oraria che va dalle ore 11 alle 18 di domenica prossima. Obiettivo, dice l'ordinanza, "tutelare la sicurezza urbana".

In queste 7 ore, in buona sostanza, sarà vietato vendere, somministrare e consumare bevande alcoliche.

Dalle ore 12 alle 18, inoltre, nelle zone adiacenti all’evento sarà vietato somministrare cibi e bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio, vendere per asporto o semplicemente avere cibi e bevande in contenitori di vetro, lattine di alluminio o bottiglie di plastica provviste di tappo.

"Verranno inoltre perseguite le attività commerciali non autorizzate e altre condotte che mettono a rischio la sicurezza urbana, configurando atti illeciti", sta scritto nell'ordinanza firmata dal sindaco.

E mentre cresce l’attesa per la gara di MotoGp di Valencia, che porterà in piazza d'Armi migliaia di supporter di Francesco Pecco Bagnaia per assistere all'evento sul maxischermo, s'affloscia inevitabilmente l'entusiasmo.

Se tutto andrà come si spera che vada, si potrà brindare alla vittoria di Pecco solo con Coca Cola, Fanta, Sprite o acqua tonica... Almeno fino alle 18.