Ennesimo crollo! Le scuole non sono ancora un luogo sicuro

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del Fondo Vito Scafidi.

È di giovedì mattina la notizia del crollo di un controsoffitto avvenuto nella scuola primaria Allende di San Mauro Torinese. Ancora una volta, vista l’ora del crollo avvenuto mercoledì intorno alle 17:30, non si sono registrati feriti tra i bambini e le bambine che frequentano la scuola e neanche tra gli operai che in quel momento erano a lavoro per il cablaggio della rete. Come avvenuto per il recente crollo di un edificio dell’Università di Cagliari, anche a San Mauro si è parlato di“miracolo”.

La scuola Allende

Per Fondo Vito Scafidi, Fondo della Fondazione Benvenuti in Italia per la sicurezza a scuola, la notizia di un controsoffitto crollato proprio nel mese di novembre riporta alla mente il 22 novembre del 2008, quando sotto il peso dei calcinacci e tubi di ghisa morì Vito Scafidi, studente del liceo Darwin di Rivoli.

All’epoca si parlò, invece di “tragica fatalità”. lo stesso si disse a L’Aquila nel 2009, dove morirono 8 giovani e della scuola di San Giuliano di Puglia (CB) nel 2012, che spezzò la vita di 27 bambini e una maestra.

In attesa di chiarire le dinamiche del crollo avvenuto a San Mauro Torinese, le responsabili del Fondo Vito Scafidi dichiarano.

“Non possiamo parlare di “miracolo” quando nessuno rimane coinvolto nei crolli, nè di “tragica fatalità” quando gli studenti o le studentesse si feriscono o perdono la vita. Esistono le responsabilità di chi dovrebbe vigilare sulla sicurezza degli studenti e delle studentesse, come ci dimostrano le vicende giudiziarie in seguito al crollo del Darwin, e la volontà politica di rendere le scuole luoghi sicuri, cosa che nonostante gli sforzi avvenuti non è ancora prassi nel nostro Paese”.

Il prossimo 22 novembre sarà celebrata in Italia la VII Giornata Nazionale per la sicurezza nelle scuole e le notizie che ci arrivano confermano l’urgenza della tematica. Il Fondo Vito Scafidi dà, allora, appuntamento a Rivoli (TO) in piazza Martiri della Libertà alle ore 9:00, dove partirà un corteo in bicicletta che raggiungerà le scuole di Torino che hanno aderito all’iniziativa “Un fiore per Vito. Respirando aria sicura”. Il corteo si concluderà presso l’I.P.S.I.A. Birago di Corso Novara 65, dove si terrà un’assemblea sulla sicurezza scolastica riservata a una delegazione di studenti e organizzatori. Il resto del corteo in bicicletta continuerà fino ai giardini Vito Scafidi di Piazza Chiaves a Torino per deporre un fiore sulla targa che ricorda Vito.

Quest’anno gli organizzatori della manifestazione a Torino vogliono porre l’attenzione sulla sicurezza e il benessere a scuola, con un focus particolare sulla qualità dell’aria intorno agli edifici scolastici.

L’iniziativa è promossa dal Fondo Vito Scafidi in collaborazione con la Fondazione Benvenuti in Italia, ACMOS, Libera Piemonte, Fridays For Future Torino, Torino Respira, Future Parade, ToRoller, Legambiente, Cittadinanza Attiva, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, con il patrocinio della Città di Torino e il sostegno di Fiab Torino Bike Pride.