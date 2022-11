Scrive a suo figlio minorenne e poi si impicca

Si allunga l'elenco dei suicidi nelle carceri italiani, da inizio anno sono già 77.

L'ultimo caso a Torino, al 'Lorusso e Cutugno', dove si è impiccato un detenuto di 56 anni, italiano, in cella con l'accusa di atti persecutori nei confronti della ex moglie. Ha annodato un lembo del lenzuolo del suo letto all'inferriata della cella e si è tolto la vita, dopo avere lasciato un biglietto indirizzato al figlio minorenne.

E sempre in Piemonte, a Verbania, un cinquantunenne detenuto per reati analoghi si è tagliato la gola ed è stato salvato solo dal tempestivo intervento degli agenti di polizia penitenziaria.

Lo scorso 20 ottobre aveva dato fuoco all'auto dell'ex compagna, spiegando poi ai poliziotti di voler uccidere la donna e togliersi la vita. Due giorni fa -.ma si è appreso oggi - al mattino, al momento del cambio turno degli agenti di polizia penitenziaria, si è ferito alla gola, forse con una lametta da barba, all'interno del bagno della cella.

A lanciare l'allarme gli altri detenuti. Sono accorsi gli agenti di polizia penitenziaria che hanno prestato i primi soccorsi e fatto intervenire un'ambulanza.

Il 51enne, che nel frattempo aveva subito una forte emorragia, è stato portato all'ospedale di Verbania, dove i medici hanno suturato la ferita con alcuni punti. Dimesso, è stato riportato in carcere.

Il suicidio del 56enne a Torino segue di pochi giorni la tragica fine di un giovane detenuto di origine africana, nello stesso carcere. Anche lui si era impiccato in cella, nel suo caso nella sezione "nuovi giunti". Era stato arrestato per un furto ed era in attesa dell'udienza di convalida.

Ieri si era appreso del suicidio di un migrante ivoriano di 21anni nel carcere di Reggio Calabria, dove era detenuto per l'accusa di avere violentato, dopo avere tentato di rapinarla, una donna di 88 anni. Il giovane era arrivato in Italia agli inizi del 2021 con uno sbarco di migranti in provincia di Ragusa.

Stefano Anastasia, portavoce della Conferenza dei Garanti

La conferenza dei Garanti territoriali delle perone private della libertà, parla di "un dato impressionante, il numero più alto di sempre e indice di una generale mancanza di speranza nelle nostre carceri". Dell'organismo fanno parte 72 garanti, 16 di regioni e province autonome, 6 di province e aree metropolitane e 50 di Comuni che hanno istituito la figura del garante.

Salvo poche, ammirevoli, esperienze di sostegno e accompagnamento al reinserimento sociale la grande maggioranza dei detenuti e delle detenute vive la carcerazione come un periodo più o meno lungo di abbandono e disperazioni

La Conferenza punta il dito sulle mancanza di iniziative sociali per i detenuti: "Salvo poche, ammirevoli, esperienze di sostegno e accompagnamento al reinserimento sociale la grande maggioranza dei detenuti e delle detenute vive la carcerazione come un periodo più o meno lungo di abbandono e disperazioni", commenta il portavoce Stefano Anastasia.

"Paradossalmente, l'emergenza pandemica dava più stimoli a sopravvivere, facendo sentire i detenuti, seppur rinchiusi in carcere, parte della società esterna, anch'essa alle prese con la prevenzione e la cura del virus. Ma oggi - prosegue Anastasia - è tornato a essere un luogo di isolamento e disperazione, e il numero di suicidi ne è una drammatica testimonianza".

Solo nel 2009 - ricorda la Conferenza dei garanti - i suicidi in un anno nelle carceri italiane erano stati più di 70, per l'esattezza 72. Più della metà di chi muore in carcere è un detenuto che si è tolto la vita. "Se non vogliamo rassegnarci a questa tragedia o scaricarne le responsabilità sugli operatori penitenziari e sanitari in trincea - conclude Anastasia - bisogna ridurre il carcere a extrema ratio e aprirlo alle attività e al mondo esterno, per restituire ai detenuti la speranza in un futuro degno di essere vissuto".