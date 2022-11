I lavoratori dicono basta e scioperano tutto il giorno

I lavoratori della Vishay di Borgaro (Torino), azienda del settore semiconduttori, hanno scioperato oggi per il rinnovo del contratto integrativo, per il premio di risultato e per migliorare le condizioni lavorative di tutti i dipendenti.

"L'azienda ha numerose commesse e i carichi di lavoro sono importanti. A Borgaro si svolgono 21 turni a ciclo continuo. Serve un rinnovo per far fronte ai sacrifici chiesti i dipendenti", spiega la Fim Torino.