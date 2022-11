Brutto incidente tra via Di Vittorio e via Jervis. Un uomo è rimasto schiacciato sotto l'auto

Brutto incidente, ieri sera, intorno alle 19, in via Jervis. Una Peugeot 206 guidata da una donna che, da via Di Vittorio, stava svoltando in via Jervis ha centrato una Fiat Bravo condotta da un uomo che da Banchette stava procedendo verso Ivrea.

La Fiat Bravo si è ribaltata e l’uomo è i soccorritori lo hanno trovato sotto la sua stessa auto. A chiamare i soccorsi sono stati altri automobilisti che stavano transitando nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea che hanno estratto l'uomo dalle lamiere e bloccato la viabilità. L'uomo è stato portato portato con l’elicottero in ospedale a Torino, la donna all'ospedale di Ivrea.