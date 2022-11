Donna agganciata dall’argano del trattore

Nel pomeriggio di lunedì 30 ottobre è avvenuto un incidente in strada Cerrone. Per cause in via di accertamento, i capelli di una donna impegnata in alcuni lavori agricoli - probabilmente stava scaricando della legna - sono stati agganciati dall’argano di un trattore. La donna, una 46enne romena residente a Crescentino, ha riportato gravi danni al cuoio capelluto, strappato dal cranio dal mezzo in movimento; le ferite riportate sono state giudicate gravi al punto che un elicottero del 118 ha raggiunto il luogo dell’incidente e l’ha trasportata al Cto di Torino.

Dopo le prime visite mediche la donna è stata dichiarata non in pericolo di vita. È sveglia e cosciente, ha perso capelli e le sono state suturate diverse ferite per il trauma. Ha riportato anche una lesione al dito di una mano, probabilmente finita anch’essa nell’argano nel disperato tentativo di liberarsi i capelli, e per questo sarà operata nei prossimi giorni. Salvo complicazioni la prognosi è di 60 giorni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre al personale medico, anche i carabinieri di Crescentino e lo Spresal per i necessari accertamenti e per la valutazione di eventuali responsabilità. Da una prima ricostruzione sembra che la vittima fosse un’amica di famiglia dei proprietari del terreno in cui è avvenuto l’incidente.